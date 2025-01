Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 14-01-2025: Gianmarco Steri manda in tilt la redazione

Ladiè andata in grande difficoltà perin seguito all’annuncio del suo trono. Lorenzo Pugnaloni ha svelato nuove anticipazioni sulla puntata diregistrata il 14 gennaio, fresco di trono, ha già scatenato una vera e propria corsa al corteggiamento. Il percorso di Francesca Sorrentino continua a sorprendere tra dubbi e tensioni, mentre la scelta si avvicina. Ecco cosa è successo.anticipazioni,14 Gennaio: il trono ditravolto dalle richiesteAppena annunciato come nuovo tronista,ha catalizzato l’attenzione del pubblico. Secondo le anticipazioni, da ieri sarebbero arrivate oltre 3000 richieste di partecipazione per conoscerlo. In studio, Maria De Filippi ha spiegato: “Ci serve del tempo per organizzare tutto, dobbiamo capire come gestire l’enorme numero di ragazze interessate”.