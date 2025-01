Lortica.it - Una giornata ad Arezzo alla scoperta del Vasari

Ieri appuntamento con uno dei più esperti studiosi di Voltaire in Spagna, Martí Domínguez Romero, professore di giornalismo presso l’Università di Valencia, accompagnato dconsorte. Alle ore 9 abbiamo iniziato la visita al Museo Casain via XX Settembre, un tempo conosciuta come via di San Vito. Il professore, direttore della rivista Metròpolis, sta conducendo una ricerca sugli amori e sulle donne che hanno segnato la vita dell’affascinante Giorgio.Non tornavo in quel luogo da molti anni, ma sono rimasto incantato dbellezza delle camere e delle sale, arricchite da un susseguirsi di muse, tempi ed età. Ogni dettaglio testimonia l’importanza dello studio e della precisione delle proporzioni, con un’evidente impronta dell’influenza di Andrea del Sarto e dell’uso cromatico derivato dal suo primo maestro, Guillaume de Marcillat, il “vetraio”.