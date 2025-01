Ilfattoquotidiano.it - Tutti fuori dal Castello delle Cerimonie entro 30 giorni: proroga per “dare un adeguato preavviso ai lavoratori impiegati nelle attività” e chiudere con i clienti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Niente da fare per l’iconico, lanciato al successo da Real Time. Infatti il Tar della Campania ha accolto, ma solo parzialmente, il ricorso con la quale la famiglia Polese ha chiesto “l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia” del provvedimento emesso dal Comune di Sant’Antonio Abate (al cui giunta è guidata dal sindaco Ilaria Abagnale) il quale ha revocato le licenze per la ristorazione e l’albergo alle tre società (Sonrisa s.p.a., Ipol s.p.a., Pol.Fra. s.a.s. di Polese Mariarosaria & C.) che hanno gestito il cosiddetto, il Grand Hotel La Sonrisa, in vista della sua completa acquisizione al patrimonio comunale.Sono stati concessi altri trenta, ma per fare fronte agli impegni presi con ie per“unai”.