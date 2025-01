Quotidiano.net - Tatà di Valérie Perrin domina la classifica dei libri più letti a dicembre

, il nuovo romanzo di(Edizioni E/O), si conferma in cima allagenerale - e a quella di narrativa straniera - deipiùdel Giornale della Libreria, da qualche mese su dati NielsenIQ - GFK. Completano il podio Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia, di Aldo Cazzullo (HarperCollins Italia) - oro nellasaggi e argento in quella generale già da novembre - e La casa dei silenzi di Donato Carrisi (Longanesi), in risalita dalla quinta posizione del mese scorso e primo nella narrativa italiana. Balleremo la musica che suonano di Fabio Volo (Mondadori) è in quarta posizione della generale - e secondo nella narrativa italiana - dalla sesta del mese scorso. Arriva in quinta (dalla 17esima di novembre) Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar, completando il podio della narrativa straniera trae Intermezzo di Sally Rooney (che nella top 10 generale dinon compare affatto, fermandosi in 18esima posizione).