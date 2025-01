Ilnapolista.it - Skriniar avrà il via libera dal Psg quando Marquinhos tornerà dall’infortunio (Sky)

Leggi su Ilnapolista.it

Milanè vicino a lasciare il Psg in questa finestra di mercato invernale. Il Napoli aveva fatto un sondaggio per il difensore ex Inter, ma la trattativa è risultata complessa, in quanto percepisce uno stipendio alto nel club francese (circa 12 milioni all’anno).I parigini lo avevano messo come contropartita per avere Kvaratskhelia ad un prezzo più basso, ma il club di Aurelio De Laurentiis ha rifiutato.il viadal PsgSky Sport scrive in merito alla trattativa tra il difensore e il Napoli:Per, nel caso in cui il club azzurro volesse affondare, si metterà in piedi un’operazione slegata da quella che i due club stanno portando avanti per Kvaratskhelia: il Psg sta aspettando chetornie una volta tornato a disposizione di Luis Enrique, il club potrà aprire alla partenza dise si trovasse l’intesa con il Napoli.