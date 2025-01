Ilgiorno.it - Sequestrato e rapinato nella sua villa in Ticino. Ricercati anche in Italia

Leggi su Ilgiorno.it

Sonoin tutta la Svizzera eintreri che la notte tra sabato e domenica hanno assaltato unaa Vairano, in Canton, sequestrando e picchiando il proprietario per farsi consegnare contanti e gioielli. L’allarme alla centrale della Polizia cantonale è giunto domenica mattina, a chiamare e raccontare l’incubo appena vissuto è stato lo stesso padrone di casa dopo essere riuscito a liberarsi. In base alle sue dichiarazioni i treri si sono introdotti in un’abitazione e hanno sottratto oggetti di valore dopo averlo picchiato. L’uomo è stato accompagnato in ospedale e nonostante le percosse è in buone condizioni. Le ricerche sono condotteoltreconfine.