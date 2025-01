Ilrestodelcarlino.it - Scritte No Vax, c’è la rivendicazione. Delirio social: "Crimini sui bimbi"

Non sembrano esserci dubbi sulla matrice dei vandalismi conspray sulle pareti della scuola elementare di Rolo, avvenuti nei giorni scorsi. Ai messaggi di condanna dell’episodio, apparsi anche su vari profilidi autorità e cittadini di Rolo, sono arrivate delle risposte quasi immediate di sedicenti esponenti del movimento ‘VV’, una doppia V, che contestano le norme guida in vigore in merito all’educazione sessuale che in Europa verrebbe praticata pure nelle scuole d’infanzia e primaria. "Come se possa essere normale parlare a un bambino di rapporti sessuali e altro ancora su questi temi. Questa sarà la scuola, promotrice della criminale Agenda 2030, che viene spacciata per sviluppo sostenibile, mentre è una mela avvelenata che nasconde tanti progetti diversi per sopprimere i diritti umani e favorire la pedofilia", uno degli interventi di attivisti del gruppo che avrebbe compiuto il blitz alle scuole elementari rolesi.