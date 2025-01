Quotidiano.net - Sciopero dei magistrati contro la riforma delle separazioni delle carriere: opzione sul tavolo

Lodeila"è unaopzioni. Il percorso dellacostituzionale è lungo, vedremo se e quando farlo ma non è per niente escluso". Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia. Quanto alla tempistica dell'eventuale, magari dopo la prima lettura o il via libera di Camera e Senato, per Santalucia "e' una possibilità, deciderà chiaramente il direttivo dell'Associazione ma loè uno strumento non di protesta ma di comunicazione per dare ancora più voce alle ragioni della nostra contrarietà allanell'opinione pubblica". "Visto che quasi sicuramente non ci saranno i due terzi in Parlamento si andrà al referendum confermativo, e noi rafforzeremo la nostra presenza tra i cittadini affinché conoscano i dettagli di questae votino no alla consultazione referendaria.