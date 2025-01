Sport.quotidiano.net - Santa Maria Arriva la prima vittoria esterna

Sonoe Ponte a Cappiano a prendersi la vetrina dell’ultimo weekend di calcio dilettantistico per quanto riguarda le squadre locali impegnate in Seconda Categoria. Partiamo dai gialloblu empolesi, che seppur privi di bomber Carraro per squalifica, sono riusciti a centrare ladella stagione espugnando con un netto 3-1 il campo del Real Peretola. Protagonista assoluto il giovane difensore classe 2004 Cerboni, autore di una doppietta (uno su rigore) mentre il terzo gol è stata un’autorete dei fiorentini. Unaimportante per la formazione di mister Tamburini che si porta a più quattro sul fanalino di coda, unica squadra a retrocedere direttamente, e rosicchia tre punti sulla salvezza diretta, adesso distante cinque lunghezze. Ancor più roboante il successo in trasferta del Ponte a Cappiano, che nella seconda giornata di ritorno del girone G cala la cinquina a Calci contro La Corte.