Ilrestodelcarlino.it - Salvate la mecca dei dischi. Pistelli Bartolucci, si tratta: "Trasloco da scongiurare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Not to be taken away", da non portare via, scritto sullo schienale della sedia di Keith Moon, lunatico batterista degli Who. Se lo augurano in tanti. Ore cruciali per il futuro di ‘’, il negozio die strumenti musicali che ha tenuto il ritmo di generazioni. Il titolare Riccardo Gadda ha annunciato nei giorni scorsi ildell’attività commerciale, che si trova all’angolo dei 4S, in via Garibaldi. "Con la musica non ci pago l’affitto", le sue parole. Da qui la decisione di spostare lp, batterie e chitarre in uno spazio in via Garibaldi. L’attività, un pezzo della storia di Ferrara con le radici a 157 anni fa, si trova in un edificio di proprietà del Comune. Due le strade. L’amministrazione comunale ha preso contatto con il titolare, domani l’incontro.