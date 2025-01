Ilrestodelcarlino.it - Renato Campanile nella bufera: è accusato di aver condiviso un’immagine di Mussolini. Rischia l’espulsione da FdI

Rovigo, 14 gennaio 2025 – Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Rovigo,, è: secondo quanto racconta il Gazzettino, commentando l'aggressione ai carabinieri alla manifestazione di Bologna per la morte di Ramy Elgaml, avrebbe postato su una chat di pensionati iscritti al partito l’immagine di un’ordinanza di Benito. Tuttavia, qualcuno ha scattato uno screenshot, condividendo il contenuto del gruppo con persone che vi sono esterne. Sul quotidianosi difende, sottolineando di non essere un sostenitore die di detestare gli estremismi; il politico, che è anche membro del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, sostiene piuttosto che su di lui penda una campagna diffamatoria. Parole che però non sembrano essere bastate: la direzione centrale del partito a Roma e il coordinatore regionale del Veneto (il senatore Luca De Carlo) sarebbero irritati.