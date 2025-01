Dilei.it - Re Carlo, il primo viaggio all’estero del 2025 è toccante

Leggi su Dilei.it

Reandrà in visita al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau in Polonia il prossimo 27 gennaio, in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione. Il Palazzo ha ufficializzato ildel Sovrano, ildel.Re, ildelReha concluso il 2024 con il tour in Australia che può essere considerato come un successo, malgrado le numerose proteste e i boicottaggi di certi leader locali. Anche se al ritorno Camilla si è ammalata, contraendo una forma di polmonite, probabilmente a causa degli sbalzi climatici e dello stress per i numerosi impegni. Ancheha avuto bisogno di riposo, considerando che si sta ancora curando per il cancro che gli è stato diagnosticato lo scorso febbraio.Malgrado la malattia, il Re mantiene fede ai suoi impegni.