Laspunta.it - Procura di Latina: Emesse le interdittive cautelari per i tre funzionari di ABC, sulle gare d’appalto.

Nella mattinata odierna, su disposizione delladella Repubblica di, nelle province di, Frosinone Potenza e Modena, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di, coadiuvato nella fase esecutiva dai Comandi dell’ Arma dei Carabinieri territorialmente competenti, hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale interdittiva, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei confronti di 3dell’Azienda per i Beni Comuni di, di cui uno non più in carica. Emessi anche i divieti temporanei di contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti di 4 imprenditori, in entrambi i casi della durata di 12 mesi, tutti ritenuti, a vario titolo, presunti responsabili di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio e frode nelle pubbliche forniture.