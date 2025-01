Ilgiorno.it - Patrono di Lodi, San Bassiano 2025 extralarge: il programma della festa

Leggi su Ilgiorno.it

– Ampio, diversificato, tradizionale e giovane. Ildi Sanè stato annunciato ieri in sala Granata, un palinsesto ricco che porta una serie di iniziative inedite per il festeggiamento deldi, domenica prossima 19 gennaio. In campo Comune e Pro Loco, affiancate da numerose altre associazioni del territorio. La Pro Loco, come ogni anno, preparerà la trippa, che verrà servita dalle 10.30 del mattino. La attività per Sanperò non si svilupperanno solo il 19 gennaio, ma inizieranno prima. Venerdì, 17 gennaio, alle 18 nella sedeFondazione Comunitaria in corso Archinti 100 ci sarà la presentazione del volume sull’Archivio storicogiano, testo di grande pregio curato dalla Società Storicagiana. Storia e cultura rimangono come filo rosso del, l’evento successivo infatti è sabato 18 gennaio alle 10.