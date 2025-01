Ilgiorno.it - Oltre 200 anziani e disabili truffati porta a porta: come agiva la banda lombarda dei rilevatori di gas

Guardavano tutorial su Youtube per imparare le tecniche della venditae poi facevano pratica sul campo: battevano a tappeto un palazzo dopo l’altro suonando campanelli a caccia di vittime, distribuivano volantini per pubblicizzare il servizio di vendita e montaggio deidi fughe di gas, apparecchi a loro dire da installare obbligatoriamente per legge. Infine spennavano i malcapitati con il trucchetto di aggiungere uno zero all’importo finale da saldare con la carta di credito all’insaputa dei clienti. Risultato: dal 2021 avrebbero “fatturato”due milioni di euro. Protagonista, unadi truffatori di,nelle scorse ore nel mirino della Finanza e della procura, che rispondeva agli ordini di un 25enne di Brescia, presunta mente e presunto boss del business criminale.