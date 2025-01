Mondiali di Sci Alpino per Atleti Sordi, l’Italia chiude una splendida edizione con 4 medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

Jasna Gora, 14 gennaio 2025 – Si sono conclusi i Campionatidi scipera Jasna, in Slovacchia. Cinque giorni di gare e quattroportate a casa dalla squadra nazionale italiana guidata dal DT della FSSI (Federazione SportItalia) Cinzia Bernecoli.Il team è partito il 5 gennaio e ha iniziato le gare il giorno 7. Nella prima giornata di gare, Luca Loranzi si aggiudica la medaglia d’oro in Super G, un risultato bissato il giorno dopo dal successo nella combinata. Terza giornata e terza medaglia per Loranzi, argento nello slalom gigante. L’ultimo podio, ancora una volta il primo gradino, Loranzi lo ottiene nel parallelo.Nell’ultima giornata di gare, purtroppo, l’azzurro è uscito dopo una caduta, in cui fortunatamente non ha riportato conseguenze.Anche Gabriele Calcaterra ha portato con onore i colori italiani, ottenendo sempre ottime posizioni, risultati, però, che non sono bastati per arrivare al podio.