Quotidiano.net - Melinda prevede un calo delle vendite del 10-15% nel 2024/2025 a causa del clima

Leggi su Quotidiano.net

dovrebbe registrare dati di vendita inrispetto allo scorso anno. È quanto emerge dal Bilancio di Previsionepresentato dal Consorzio agli amministratori16 cooperative che lo compongono. Secondo le stime, il bilancio evidenzia una contrazione compresa tra il 10 e il 15% nel confronto con l'annata precedente. Il quadro generale del settore e lo scenario macroeconomico, in ogni caso, impongono prudenza. A incidere sulle prospettive della campagna - comunica una nota - è in primo luogo il fattoretico. L'ondata di freddo sperimentata nella scorsa primavera, infatti, ha influito in modo evidente sui calibri dei frutti e, in generale, sul livello qualitativo che risulta inferiore a quello dello scorso anno. Le temperature più basse, inoltre, hanno contribuito aldella produzione.