Maurizio Lombardi | Il mio sogno? Interpretare Gianni Agnelli

«Sono qui nel mezzo delle faccende domestiche», mi diceal telefono quando gli chiedo se sia il momento giusto per parlare. Una frase che mi riporta alla memoria Carmelo Bene in Un Amleto di meno, che alla prima attrice della compagnia confessava: «Questo dramma per me non è nulla. L'ho concepito e vi ho lavorato fra repellenti preoccupazioni domestiche».Glielo dico enon manca l’assist: «Ah, Carmelo Bene! Uno di quegli artisti che sono stati talmente grandi da permettersi di prendere per il culo il mondo intero. Dei gran figli di puttana come Picasso, Marlon Brando, Leonardo da Vinci. Leonardo aveva una mente talmente grande che non portava a termine nulla, ma si era inventato un segno riconoscibile, riproducibile quasi in serie. Lo stesso Picasso, che dopo essere diventato famoso, si è detto: “Sai cosa? Faccio dei graffi su delle carte con la mia firma che valgono milioni”.