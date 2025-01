Lanazione.it - L’ultima intervista: "Io, divo antilucchese legato alla mia città"

Riproponiamoche facemmo a Claudio Morganti lo scorso anno l’11 febbraio 2024 in cui ripercorreva la sua storia e raccontava se stesso. Una sorta di testamento culturale che oggi vogliamo condividere per ricordarne la memoria. "L’ho a schifi, l’ho a schifi, l’ho a schifi". Inbasta ripetere questo concetto, chiaro e scherzoso, per pensare a lui. A lui che di Viareggio è stato, ed è tuttora, una maschera familiare e senza età. Avete capito vero? No? Vediamo se le sue parole lo svelano: "Molti anni fa vestii, in occasione della parata di apertura del Carnevale, i panni di Burlamacco e come maschera ufficiale dovevo accompagnare la prorompente Carmen Russo, nostra ospite. Durante la sfilata mi accorsi subito che le persone salutavano me invece che lei, così arrivati in Passeggiata la Russo, decisamente sorpresa, si girò verso di me e chi disse: "Ma lei si chiama Morganti? Ho appena fatto da spal personaggio più in vista di Viareggio”".