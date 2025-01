Oasport.it - Lorenzo Sonego doma il veterano Wawrinka e accede al 2° turno degli Australian Open

Leggi su Oasport.it

piega in quattro partite lo svizzero Stanall’esordio negli2025 di tennis: l’azzurro si impone sulla wild card elvetica con lo score di 6-4 5-7 7-5 7-5 in tre ore e quattordici minuti di gioco. Per il torinese al secondoci sarà uno tra il russo Andrey Rublev ed il brasiliano Joao Fonseca.Nel primo setdallo 0-1 piazza un parziale di 12 punti a 3 che lo proietta sul 3-1 grazie al break a zero ottenuto nel terzo game. Negli ultimi tre turni al servizio l’azzurro concede appena due punti allo svizzero, difendendo senza patemi il margine acquisito fino al 6-4 in 34 minuti.Nella seconda frazione parte male l’azzurro, che nel secondo game si fa rimontare dal 30-0 e cede la battuta. Nel quarto gamecancella l’occasione per lo 0-4 e resta aggrappato alla partita, ma nel settimo gioco sciupa l’opportunità per il controbreak.