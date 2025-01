Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2025 in DIRETTA: cominciano gli ottavi femminili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:39 E’ già tempo della sesta batteriaBUCK KaylieCANBAETSCHI Flurina NevaSUI18:38 Sul velluto la Zogg che regola l’avversaria con 81 centesimi di vantaggio18:38 Derby elvetico in questa quinta heat, la neve sembra quasi ghiacciataKEISER JessicaSUIZOGG JulieSUI18:37 Cade subito alla terza porta la svizzera che deve chiaramente cedere il passo alla teutonica. Esito scontato in questa batteria.18:36 Adesso è il momento della quarta batteria, occhio a Hofmeister che è stata la migliore delle batterieBAETSCHI Laila UrsinaSUIHOFMEISTER Ramona TheresiaGER18:35 In ritardo Coratti nel primo intermedio, poi l’azzurra cade a pochi metri dal traguardo mentre cercava di riprendree l’avversaria. Passa Payer18:34 Adesso la terza heat, anche Coratti sceglie il rosso ma era prevedibilePAYER SabineAUTCORATTI JasminITA18:33 Più pulita per Claudia Rigler che si è portata in testa già al primo intermedio.