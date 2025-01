Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2025 in DIRETTA: tornano Casse e Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella primadellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo 2024-maschile di sci. Inizia sulla celebre pista “Lauberhorn”, la tradizionale tappa svizzera di metà gennaio del circuito iridato che prevede venerdì 17 gennaio il SuperG, sabato 18 gennaio lalibera e domenica 19 gennaio lo slalomGli specialisti della velocità prendono il primo contatto prima della gara con una delle piste più belle al mondo, che regala ogni anno emozioni e spettacolo, in uno scenario straordinario ai piedi del ghiacciaio dello Jungfrau. La Lauberhorn è pronta ad ospitare una due giorni tutta dedicata alla velocità. Un appuntamento attesissimo anche dai colori azzurri e soprattutto da Mattia, che vuole confermarsi al vertice delle specialità veloci dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle prime gare della stagione, in particolare il successo nel SuperG di Val Gardena e il quarto posto sulla Stelvio di Bormio.