LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si entra nelle fasi decisive

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella nona frazione della. La “corsa più dura del mondo”sempre più, dato che la gara si concluderà il 17 gennaio. Laodierna sarà più rapida delle precedenti. Il chilometraggio parla di 357 per quanto riguarda le prove speciali e 232 di trasferimento. Lo stage prenderà il via alle ore 05.00 italiane (le ore 7.00 locali) con la frazione dedicata alle moto, quindi alle ore 07.15 toccherà alle macchine, mentre si chiuderà come tradizione con i camion che vedranno il proprio start alle ore 08.42.Come si sta sviluppando la graduatoria generale? Nell moto vediamo Daniel Sanders in vetta con un vantaggio di 11:03 su Tosha Schareina e 21:31 su Adrien Van Beveren.