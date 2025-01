Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry, Australian Open 2025 in DIRETTA: fra poco comincia il match sul Campo 7

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.53 Il romano lo scorso anno proprio a Melbourne si consacrò passando le qualificazioni e raggiungendo il terzo turno dopo i successi contro Nicolas Jarry e Pavel Kotov: fu la molla per disputare poi una stagione di grande crescita.7.50che arriva al primo Slam della stagione con qualche incognita dopo i problemini fisici e il ritiro durante la partita ad Auckland contro Luca Nardi: sembra che comunque l’allarme sia rientrato.7.47 Nuovamente ben ritrovati amici di OA Sport. A breve inizierà iltraed: si è concluso infatti in favore di Yulia Putintseva per 6-2 al terzo l’incontro precedente sul7.7.07 Sarà terzo set neltra Avanesyan e Putintseva: riesce ad allungare illa kazaka aggiudicandosi per 7-5 il secondo set.