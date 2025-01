Sport.quotidiano.net - La Virtus può sorridere. Rientra il totem Shengelia

di Nella truppasina che oggi partirà da Bologna per raggiungere Kaunas ci sarà Toko. Dopo un mese di stop dovuto a un’ulcera duodenale, il georgiano torna a disposizione di coach Dusko Ivanovic e domani sarà nei 12 bianconeri che affronteranno lo Zalgiris. Anche se il suo il recupero è stato molto rapido e già da un paio di settimane si allena a pieno ritmo con la squadra, il lungo non sarà nel pieno della forma, ma la sola presenza è già una buona notizia per unache deve fare i conti con le assenze di Will Clyburn e di Ante Zizic. Il fatto che sul piano dei risultati lanon sia più con l’acqua alla gola toglie parecchia pressione al giocatore e da questo punto di vista bisogna dire che l’arrivo di Ivanovic ha sortito un effetto superiore rispetto alle previsioni più ottimistiche.