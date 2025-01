Ilrestodelcarlino.it - La posa delle pietre d’inciampo, l’artista Gunter Demnig non ci sarà

Per laprime 15a Ferrara, programmate con un evento cerimonia per giovedì,non potrà essere presente a causa di un improvviso ricovero in ospedale. Durante la sua permanenza in Italia,dovevare le sue opere anche a Roma, Firenze, Castellina in Chianti, Siena, Imola e Medicina, oltre che appunto a Ferrara, Venezia e Trieste. In accordo con lo stesso artista e la sua organizzazione, si è deciso di procedere allacomunque nella data programmata. "Sono dispiaciuto chenon potrà essere con noi giovedì per laprimein via Mazzini – dice il sindaco Alan Fabbri –. Su sua indicazione, procederemo comunque con l’installazione come previsto. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo ricovero e lo aspettiamo presto a Ferrara".