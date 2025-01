Ilnapolista.it - La pareggite della Juventus ferma l’Atalanta e fa un favore a Napoli e Inter

Lae fa un. Un’eccellenteoperaia (difesa e contropiede) hatosull’1-1 a Bergamo e ha accarezzato anche il sogno di vincere.ha giocato un’ottima partita. Procede a sprazzi. A volte sembra un po’ stanca, forse è solo un po’ abbattuta perché le undici vittorie di fila in campionato non sono bastate a fare il vuoto. Ora si ritrova a meno quattro dale ipoteticamente a meno sei dall’che ha due partite da recuperare. In ogni caso, qualsiasi sarà il risultato di Atalanta-di sabato, la squadra di Conte resterà davanti. Laè al tredicesimo pareggio in venti partite.è al terzo pareggio consecutivo in campionato.È finita 1-1. E a salvareci ha pensato il solito Retegui entrato nella ripresa giusto in tempo per segnare il gol del pari.