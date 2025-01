Quotidiano.net - La moda al bivio: "Ci attende un anno di sfide"

di Antonio De Matteis* Nel 2025, il superamento dell’attuale fase congiunturale sfavorevole sarà solo una delleper il settore della, in uno scenario globale in rapido mutamento e pieno di importanti cambiamenti. E Pitti Immagine Uomo, l’edizione che si apre oggi, la 107esima, è uno dei primi e più significativi banchi di prova delle prospettive a breve e medio termine del sistema, anche perché posto in apertura ufficiale della stagione internazionale delle presentazioni collettive. L’eredità dell’appena passato, lo sappiamo, non è positiva: i dati mostrano un’inversione di tendenza e l’interruzione del ciclo di crescita accelerata che, dopo la pandemia, aveva fatto decollare fatturati ed esportazioni dellaitaliana. Le previsioni delle associazioni appartenenti al sistema confindustriale stimano un fatturato della filiera tessile-abbigliamento 2024 intorno ai 60 miliardi di euro, con un calo di circa il 6% rispetto al 2023 e tra l’8 e il 9% nella pelle e nelle calzature.