La faida i maltrattamenti i ricatti | cosa c’è dietro i motivi comprensibili del duplice femminicida di Modena

Leggi su Open.online

È il 13 giugno 2022 quando un ragazzo chiama il 112 a Castelfranco Emilia: «Aiuto, c’è mio padre pazzo che ha ucciso mia sorella». Salvatore Montefusco ha appena sparato a Renata Trandafir in giardino. E sta andando verso Gabriela, sua madre. Il giovane si sveglia per i colpi del fucile semiautomatico Beretta modificato con matricola abrasa e canne mozze. E prova a fare da scudo a sua madre. L’operatore del 112 la sente ansimare: è stata già colpita a un braccio. Poi sente dall’altro capo del telefono l’ultimo colpo, quello che serve a ucciderla. Lui, il ragazzo, scappa nei campi che separanoda Bologna. E un anno più tardi, durante il processo peromicidio nei confronti del padre, dirà che in famiglia c’era «una» spesso iniziata dalle due donne. Contribuendo così alla sentenza che ha evitato a Montefusco l’ergastolo.