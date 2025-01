Napolipiu.com - Kvara-PSG, il Napoli riflette su Skriniar: potrebbe arrivare con Danilo

-PSG, ilsucon">L’ex Inter non rientrerà nell’operazione col PSG per il georgiano, ma il club azzurro valuta una doppia operazione in difesa.Ilsta definendo la cessione ditskhelia al PSG con una formula che prevede solo cash. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione si chiuderà per una cifra intorno ai 70 milioni di euro compresi bonus, senza l’inserimento di Milancome contropartita tecnica.Tuttavia, il club azzurro non avrebbe completamente abbandonato l’idea di portare il difensore slovacco all’ombra del Vesuvio. Come evidenzia il quotidiano, ilstarebbe valutando la possibilità di un prestito, operazione da considerare parallelamente all’arrivo didalla Juventus.