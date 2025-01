Sport.quotidiano.net - Jasmine debutta alle 9 del mattino contro la cinese Wei. Tanti italiani in campo nella notte. Paolini guida la valanga azzurra

In Australia batte un sole a 40 gradi, ma è oggi il vero giorno dellagliin, con in testa, al suo debutto agli Australian Open (partite in diretta sui canali Sky e DAZN). La toscana affronta laWei, ed è – come numero 4 del mondo –, fra le star della sessione seraleterra dei canguri. Il fuso questa volta aiuta gli appassionati di tennis, che potranno gustarsi, non prima delle 9 di mattina, la partita della 29enne di Bagni di Lucca.è volata in Australia per fare ancora meglio dello scorso anno, quando si fermò al quarto turnoAnna Kalinskaya (sconfitta con la fidanzata di Sinner è stata poi vendicata in finale al Wta 1000 di Dubai qualche settimana dopo). La toscana nel 2024 ha messo le marce alte a partire già dall’Happy Slam, dove tutti si sono innamorati del suo sorriso e della sua grinta esplosiva.