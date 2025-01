Sport.quotidiano.net - Inter, è ancora emergenza. Troppi assenti in mezzo. Frattesi rinvia l’addio

Il libro stagionale dell’è arrivato a gennaio con tanto da scrivere sul centrocampo. L’attualità nerazzurra si sta concentrando nella zona nevralgica, tra infortuni (per fortuna non gravi) e trame di mercato. Nei giorni in cui tiene banco il futuro di, Inzaghi deve rinunciare a Calhanoglu e Mkhitaryan, due dei tre inamovibili nei piani alti delle gerarchie. Resta a disposizione il solo Barella a cui, si tocchi ferro, i muscoli stannoreggendo. Il regista turco è invece uscito a metà del primo tempo contro il Milan in Supercoppa, si è fermato nuovamente ieri durante il lavoro di recupero rimediando un risentimento al soleo della gamba destra, e non ci saràper un paio di settimane. Fuori anche la mezzala armena per una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra, non ci sarà domani col Bologna (oggi la rifinitura al Meazza) e spera di recuperare per l’Empoli.