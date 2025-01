Inter clamoroso rumors del Sun | Kyle Walker vicino ai nerazzurri

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Un mercato, quello nerazzurro, non proprio movimentato – a parte la questione che riguarda Davide Frattesi, ormai in rottura col progetto tecnico dell’e che guarda conesse la Capitale giallorossa.Al momento, non sarebbero previste operazione in entrata: una condizione che il The Sun smentisce, parlando di un accordo trae Manchester City per il prestito di. Ecco i dettagli.in Serie A: l’lo soffia al Milan?Nei giorni scorsi è stato lo stesso Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, a comunicare cheha deciso di lasciare la Blue Moon per chiudere la carriera all’estero.Secondo itrapelati dopo la notizia della separazione dai Citizens,avrebbe scelto di approdare in Italia: la Serie A potrebbe essere la sua prossima avventura.