Incendi Los Angeles, la bufala della villa di Diddy in fiamme per distruggere le prove

Leggi su Open.online

Circola la notizia secondo cui la casa del rapper Sean “” Combs sarebbe stata distrutta daglia Los. Vengono condivise alcune immaginipresunta residenza in, accompagnate da commenti che attribuiscono la colpa a politiche locali controverse e al fine di sostenere che ci sia un tentativo dilecontro, attualmente in carcere con l’accusa di traffico sessuale. Considerate ledisponibili, tale narrazione è priva di fondamento e alimenta inutilmente una teoria del complotto.Per chi ha frettaLe immagini che circolano non mostrano affatto ladi.Alcune delle foto riguardano fatti accaduti in passato e altrove, come in Ohio nel 2014.L’areanon risulta tra quelle colpite dagli.AnalisiLa narrazione viene veicolata attraverso un servizio di Sky News dove non viene mai nominata l’abitazione di