Sport.quotidiano.net - Il presidente Bonacci sul pareggio a Urbino. "Approccio molto positivo, visto un bel Montefano»

"Siamo soddisfatti per l’alla gara contro l’e per come l’abbiamo disputata, peccato per la disattenzione che loro hanno sfruttato per pareggiare la gara". Stefanodel, commenta ilcolto dai viola in un match ricco di insidie arrivato dopo la sconfitta casalinga contro il Tolentino. "Nel primo tempo – aggiunge – i ragazzi hanno fattobene, nella ripresa abbiamo un po’ sofferto la loro pressione che però è stata ben contenuta dalla squadra. La partita stava prendendo una linea quando abbiamo preso gol sul rilancio del portiere". La squadra ha reagito alla sconfitta di sette giorni prima. "Ci voleva questo tipo di prova, l’ideale sarebbe stato tornare a casa con i 3 punti". Adesso c’è da pensare alla trasferta di domenica a casa del Fabriano Cerreto che all’andata ha vinto 0-2.