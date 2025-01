Agi.it - Il maltempo manda le ferrovie in tilt. Ritardi fino a sei ore sulla Salerno-Reggio Calabria

AGI - Ancora disagi sull'alta velocità per chi viaggia in treno. Per i danni provocati dalche sta interessando la zona del Tirreno cosentino, la circolazione ferroviaria è stata sospesa questa notte fra Diamante e Capo Bonifati, Fuscaldo e Paola, Paola e San Lucido, lungo la linea. In particolare, su alcuni tratti il forte vento ha causato la presenzalinea ferroviaria di oggetti metallici esterni alla ferrovia. Inoltre, in alcune zone le forti piogge non consentono una regolare circolazione dei treni. Trenitalia fa sapere che la situazione sta tornando alla normalità nonostante i pesantiaccumulati dai convogli in viaggioa 6 ore. Al nord non va meglio. Un guasto alla linea tra Valdarno e Arezzotratta ad alta velocita' Firenze-Roma, sta facendo registrarea 50 minuti.