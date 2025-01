Sport.quotidiano.net - Il falconiere della Lazio licenziato dopo la protesi peniena. “Allibita dai video intimi pubblicati sui social”

Roma, 13 gennaio 2025 – Il, lae la. Sono i tre elementi di una storia dal risvolto triste che ieri sera ha avuto il suo epilogo. Partiamo dall’inizio. Juan Bernabè, storico– o come si definisce lui su Instagram aquilifero - che fa volare l’aquila sull’Olimpico durante le partite in casa, si è sottoposto a un impianto diieri a Roma alla Clinica Nuova Villa Claudia. E fin qui nulla di particolarmente sconvolgente, se non fosse che Bernabè ha condiviso i dettagli, le foto e idell’intervento sui suoi profili, suscitando l’indignazionesocietà che ha fatto scattare il licenziamento “con effetto immediato”. La- in una nota - si dice "" nel vedere le immagini e "nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate" e ha "deciso di interrompere ogni rapporto" Bernabe, "attesa la gravità del suo comportamento".