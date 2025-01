Lanazione.it - I "leoni" stanno meglio. Ma occhio alle sorprese

Se è vero che in un derby spesso è la squadra sfavorita ad avere la, allora i tifosi de La T Tecnica Gema Montecatini possono già iniziare a fare gli scongiuri in vista della stracittadina montecatinese di domani sera al PalaTagliate di Lucca. Mai infatti la loro squadra era partita con i favori del pronostico come in questa occasione, nemmeno alla vigilia del match di andata nonostante la formazionenata da coach Marco Del Re ci fosse arrivata con 2 punti di vantaggio in classifica. La giornata appena trascorsa ha lasciato in eredità una T Gema ancora più convinta dei propri mezzi in virtù della vittoria di sabato contro un’altra big del campionato come la Virtus Roma, annichilita dalla straordinaria prova difensiva di Savoldelli e compagni, implacabili nel lasciare le briciole ad un collettivo che normalmente segna più di 80 punti ad ogni allacciata di scarpe.