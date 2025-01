Lettera43.it - I guai di Salvini tra ferrovie, nodo Zaia e congresso della Lega

Peggio di Matteo può far solo Matteo. La lunga parabola discendente di, cominciata con il colpo di mano che fece cadere il Conte I con il Papeete del 2019, sembra non arrestarsi. E il 2025 si preannuncia come un altro annus horribilis per il vice premier leghista, iniziato con un nuovo blocco ferroviario, causato dall’ennesimo guasto.Matteo(Imagoeconomica).Un’eventuale ricandidatura dimetterebbe in difficoltà la leadership diNell’anno che si è appena aperto si terranno poi Regionali importanti, in cui i consensisaranno nuovamente messi a dura prova. Si voterà anche nel Veneto leghista governato da tre mandati (uno prima dell’entrata in vigorelegge che li limita a due) di Luca. E il tema di una ricandidatura di quest’ultimo che divide la maggioranza – FdI e Fi sono contrari al superamento del blocco dei mandati – potrebbe mettere in seria difficoltà la leadership del ministro delle Infrastrutture che, entro la metà del 2025, ha annunciato la convocazione delfederalepremier.