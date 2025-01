Liberoquotidiano.it - Groenlandia, Venezuela, Polo Sud, Taiwan, Panama: la politica gira attorno alle materie prime, lo scenario

Leggi su Liberoquotidiano.it

Da Trump che rivendica in modo chiassoso Canada,e Canale dia Maduro che minaccia di prendersi un pezzo della Guyana passando per la Cina che continua a pressare, i movimenti della Wagner in Africa, il presidente cileno Gabriel Boric che il 3 gennaio è stato il primo leader latino-americano ed il terzo in assoluto dopo i primi ministri neo-zelandese e norvegese ad arrivare alSud, il presidente argentino Javier Milei che annuncia una triplice sfida energetica di shale-nucleare-idrogeno e la stessa guerra in Ucraina, è sempre più intensa l'agitazione mondiale. Stando sui Social il meme secondo cui Trump avrebbe pescato una carta del Risiko in cui su fissava come obiettivo al giocatore «conquista lae un terzo Paese a scelta». Battute a parte, in effetti il tutto può assomigliare a una colossale partita di Risiko dovuta a un momento di passaggio.