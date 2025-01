Superguidatv.it - Grande Fratello, il confronto tra Jessica e Luca Calvani: “sei il primo giocatore qui dentro” | Video Mediaset

Nella casa delè il momento deltraMorlacchi. I due “ex amici” si ritrovano faccia a faccia: riusciranno a chiarirsi?Morlacchi controal: “mi hai abbindolata”Alparla del rapporto conMorlacchi: «ad ognie possibilità non si è fidata di me. Doveva fidarsi della persona che la guardava negli occhi e le diceva che tutto quello che avevamo, la nostra amicizia era vera. Non ho mai traditocome amica».Nemmeno il tempo di finire il suo discorso cheviene chiamato a raggiungerein superled per unfaccia a faccia. La ex cantante dei Gazosa è un fiume in piena: «ho capito che fuori il pubblico vede tutto, il pubblico è sovrano. Hanno visto tutto, anche i pezzi da scotte che giravano per i letti e mi spiace saranno rimasti delusi a casa.