Ilrestodelcarlino.it - Falsi vaccini per il green pass. Il pm chiede il rinvio a giudizio per Gennari e Compagno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Radogna Il pm Ciro Alberto Savino, ieri mattina, ha chiesto di rinviare aChiarae la collega Marcella, le dottoresse che – secondo l’accusa – avrebbero somministrato a centinaia di pazientianti Covid. Per questo motivo, sono accusate a vario titolo di corruzione, peculato, truffa ai danni dello Stato e falso. Avrebbero inoculato un soluzione fisiologica o nulla per far ottenere ilai propri pazienti ‘No vax’. Le due donne sono al centro dell’inchiesta ’Red’ della Guardia di finanza, che a marzo di oltre due anni fa portò al blitz delle fiamme gialle che eseguirono tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti, per l’appunto, die dell’assistente e figlia di quest’ultima Francesca Ferretti.