Esplorando il lato oscuro di Molière. Tartufo, il fascino dell’impostore

Un classico. Dal titolo un po’ bizzarro. Nel repertorio molieriano rimane fra le commedie più amate. Anche perché spesso se ne prediligono le sfumature farsesche. Tuttavia “Il” possiede un potenziale buio sottopelle. Ambiguo. Fosse solo per l’oggettivo fastidio che provoca il protagonista, un manipore facile al ricatto, che si finge pio e devoto per approfittarsi della benevolenza di Orgone, suo generoso ospite. Ed è dalle parti di quelche si muove Michele Sinisi. Il cui stretto (strettissimo) dialogo con la tradizione lavora su una stratificazione di senso, dalla natura post-moderna. Dove l’impeto poetico s’intreccia al dettaglio greve; la visionarietà alla parola inquinata, ibrida, non solo dal punto di vista dialettale. Da tempo Elsinor sta puntando sul suo teatro, su questa prosa ripensata, quasi sempre corale, che ha portato ad alcuni titoli piuttosto fortunati: “Tradimenti”, “Sei personaggi”, “Miserieria & nobiltà”.