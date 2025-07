Omicidio Stefani Gualandi | Chiedo perdono ai genitori di Sofia

Bologna, 17 luglio 2025 - È il giorno dell'esame dell'imputato. Giampiero Gualandi, in camicia bianca: "Per prima cosa chiedo perdono ai genitori e alle persone che volevano bene a Sofia. Non l'ho fatto finora solo perché speravo che dalle prime udienze venisse fuori che quanto accaduto non era intenzionale. E non volevo arrecare altro dolore (tirando fuori l'argomento). Purtroppo non è andata così. Non posso avere consapevolezza del dolore che ho provocato, non mi aspetto perdono". Con voce bassa, ma ferma, inizia a parlare Giampiero Gualandi, su di lui lo sguardo dei genitori di Sofia, questa mattina, nell'udienza del processo di primo grado, davanti alla Corte d'assise presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, pm Lucia Russo, per l'omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Stefani, Gualandi: "Chiedo perdono ai genitori di Sofia"

