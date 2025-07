Brescia rissa in pieno centro | interviene la polizia ma gli agenti rischiano di essere aggrediti Arrestato un 37enne

Brescia, 17 luglio 2025 – Ancora arresti da parte della polizia di Stato nel centro di Brescia. Questa volta a finire nei guai è stato un uomo che stanotte ha provocato una rissa in via Tartaglia.  Nel corso della nottata appena trascorsa gli agenti della Squadra Volanti hanno messo in manette B.A, 37enne cittadino marocchino e con a proprio carico svariati precedenti per reati di varia natura e gravitĂ . L’uomo è tra coloro che stanotte stavano partecipando alla lite in cui dalle parole grosse si è passati alle botte. A chiedere aiuto al numero unico per le emergenze 112 sono stati alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, rissa in pieno centro: interviene la polizia, ma gli agenti rischiano di essere aggrediti. Arrestato un 37enne

In questa notizia si parla di: brescia - rissa - centro - polizia

