di Giovanni Muraca Come fa un artista a stare a galla in questo periodo “veloce”? La musica è arte e come tale è sempre soggetta a incessanti cambiamenti. Mutazioni che abbiamo visto solo per il numero di singoli pubblicati rispetto a un tempo: ogni venerdì, quintalate di nuovi lavori arrivano dinanzi le nostre orecchie e tempo due mesi, è già materiale classificato in un passato definito già remoto. Testi che in molti casi suonano come parole scritte giusto per seguire la ritmica della musica scritta o parole gettate qua e là per sfornare per forza qualcosa di nuovo. Complice la globalizzazione, le molteplici possibilità di accedervi o semplicemente il pubblico che cambia se non un ‘attenzione da parte della vastità di platea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Povere pop star! Anche il genere delle revenge song non funziona più