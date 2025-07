Predappio verso il centenario della fondazione | prende forma la struttura effimera di cartone

I laboratori propedeutici all’edificazione della grande struttura monumentale ed effimera di cartone – che celebrerĂ il centenario della fondazione di Predappio – hanno riscosso un’ottima adesione e stanno procedendo a ritmo serrato. L’inedita esperienza artistica partecipativa, promossa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Centenario di Predappio, un artista internazionale per un'opera d'arte collettivo: sorgerà in Piazza Garibaldi - Fervono i preparativi per una delle iniziative più singolari e coinvolgenti messe in campo dall’Amministrazione comunale di Predappio per celebrare il centenario della fondazione del paese.

Centenario di Predappio, c'è la medaglia ricordo: è in bronzo e porta la firma della scultrice Loredana Pancotto - In occasione del centenario della fondazione di Predappio, avvenuta il 30 agosto 1925, l'Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di eventi commemorativi fra cui spicca la mostra allestita alla Casa Natale Mussolini, dal titolo “Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929”.

Celebrazione del centenario, Predappio si prepara all'impresa: i cittadini costruiranno una opera d'arte monumentale - La città di Predappio si prepara a vivere una delle settimane più intense dell’anno in cui ricorre il centenario della sua fondazione.

Predappio celebra i cent'anni della sua fondazione - Entrano nel vivo a Predappio, paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese, le celebrazioni del centenario della nascita ufficiale del comune, avvenuta il 30 a ... Si legge su msn.com

Predappio celebra la sua nascita. Opera creata e distrutta dai cittadini - Una monumentale opera d’arte, effimera e partecipativa, emblema della contemporaneità, sarà costruita in questa settimana e distrutta domenica per ricordare il centenario di posa della prima pietra de ... Lo riporta msn.com