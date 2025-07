Atessa annullato con spirito di responsabilità il convegno sull’industria del Sangro | Inaccettabile un panel solo maschile

Il circolo del Partito democratico di Atessa ha deciso di annullare l’iniziativa Il Sangro e la sua industria. Tra storia e scenari futuri, prevista per il 28 luglio, «perchĂ© non c’erano le condizioni minime di serenità » e a seguito delle polemiche per la composizione tutta maschile del panel di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it