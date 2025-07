Milano terremoto giudiziario sull’edilizia | il sindaco Beppe Sala tra gli indagati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’inchiesta scuote Palazzo Marino: sei richieste di arresto e accuse pesanti. Un vero e proprio scandalo giudiziario si sta abbattendo su Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale di Milano. L’inchiesta condotta dalla Procura del capoluogo lombardo sull’ espansione edilizia incontrollata ha giĂ portato a sei richieste di arresto e ha coinvolto direttamente anche il sindaco Beppe Sala, ora ufficialmente iscritto nel registro degli indagati. Secondo i magistrati, da anni sarebbe stato attivo un “sistema” capace di alterare lo skyline cittadino a vantaggio di interessi privati, attraverso una gestione opaca delle pratiche urbanistiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, terremoto giudiziario sull’edilizia: il sindaco Beppe Sala tra gli indagati

In questa notizia si parla di: giudiziario - milano - terremoto - edilizia

Poste: servizio “Atto Giudiziario Online” anche in provincia di Milano - Poste Italiane: servizio “Atto Giudiziario Online” anche in provincia di Milano. Poste Italiane rende noto che da qualche settimana anche in provincia di Milano è disponibile il nuovo servizio “Atto Giudiziario Online”, utile in particolare per avvocati, aziende e pubbliche amministrazioni.

Milano: Nuova piattaforma dell'Ordine Avvocati per segnalazioni su magistrati e personale giudiziario - L'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una nuova Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano.

Ceffone giudiziario per Ilaria Salis: il pm di Milano chiede di archiviare la sua denuncia contro Salvini - La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per il segretario della Lega Matteo Salvini accusato di diffamazione dall’europarlamentare Ilaria Salis.

Chiesti i domiciliari per l'assessore Tancredi e il costruttore Catella. Media: Sala è indagato; L'edilizia selvaggia a Milano, anche il sindaco Sala è indagato: i progetti al centro dell'inchiesta; Inchiesta edilizia a Milano: chiesti sei arresti, tra cui un assessore e un noto imprenditore | Il sindaco Sala: Il Comune non si riconosce in lettura della Procura.

Terremoto giudiziario a Milano: indagato anche il sindaco Sala nell’inchiesta sull’urbanistica del Pirellino - Nuova inchiesta sull’urbanistica a Milano: tra gli oltre 20 indagati spiccano i nomi del sindaco Giuseppe Sala, dell’assessore Tancredi, dell’imprenditore Manfredi Catella e dell’architetto Stefano Bo ... Riporta corrieretneo.it

Inchiesta edilizia a Milano: la Procura chiede sei arresti, tra cui un assessore e un noto imprenditore - La Procura ha chiesto sei misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta sull'urbanistica, che vede coinvolti l'assessore Giancarlo Tancredi e ... Riporta msn.com