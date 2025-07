Acrinel 2024 da banche 1,4 miliardi dividendi a fondazioni

Gli utili delle banche, anche nel 2024, hanno portato nelle casse delle fondazioni che detengono quote 1,4 miliardi di euro sotto forma di dividendi. E' quanto emerge dal rapporto Acri secondo cui i dividendi totali sono stati pari a 2.163,4 milioni di euro (+42,1% rispetto al 2023): di cui 1.403,2 milioni da partecipazioni bancarie (48,2% sul totale dei proventi) e 760,2 milioni da partecipazioni non bancarie (26,1% sul totale dei proventi). In crescita anche i ricavi della gestione degli strumenti finanziari (538,6 milioni, 18,5%) e gestioni patrimoniali (86,1 milioni di euro, 2,9%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

